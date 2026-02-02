У теннисиста Каспера Рууда родилась дочь

Победитель 14 турниров ATP в одиночном разряде, тринадцатая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что стал отцом. У 27-летнего спортсмена и его супруги Марии 30 января родилась дочь.
«30.01.2026. Спасибо за все прекрасные сообщения в последние пару недель. У Марии и нашей малышки всё отлично», — написал Рууд на своей странице в соцсети.
До того, 26 января, норвежец проиграл американцу Бену Шелтону, седьмому номеру мирового рейтинга, со счётом 6:3, 4:6, 3:6, 4:6 в матче четвёртого раунда Открытого чемпионата Австралии-2026 в Мельбурне. При этом сам Рууд заявил, что будет готов в любой момент закончить участие в турнире, чтобы поддержать жену во время родов.
Напомним, что Рууд, бывшая вторая ракетка мира, ни разу не становился победителем турниров «Большого шлема»: дважды спортсмен добирался до финала Roland Garros (2022, 2023), один раз дошёл до решающего матча на US Open (2022).