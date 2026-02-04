Кафельников жестко оценил уровень Андреевой: «С такой игрой перспектив взять ТБШ и стать 1-й ракеткой она не имеет»

«Честно говоря, лучше б я этот матч Андреевой и Свитолиной не смотрел, потому что для меня реально выявилось такое огромное количество недостатков в игре Мирры… Это, в первую очередь, и неспособность генерировать самой силу удара, особенно при ударе справа. То есть, если ей тупо начинают кидать вправо, она не может мощно пробить. Она играет только за счет силы ударов своих соперниц. Если ей попадаются такие теннисистки, которые четко, средними ударами нейтрализуют ее сильные стороны — а сильная сторона у Мирры это игра двумя руками слева — у нее все проявляется с такой негативной стороны. Она начинает не успевать, начинает играть резаным ударом, а резаный удар, особенно в игре на более медленных покрытиях, — это уже явные недоработки.



Мирра может играть только за счет скорости соперниц. Да, она улучшила свою первую подачу, да, она стала двигаться по корту вправо-влево достойным образом. Но все равно есть очень большие пробелы в движении вперед-назад. Там работы непочатый край. И, честно говоря, вот с той игрой, которую она показывает сейчас, я говорю, можете меня хейтить, можете все что угодно говорить, но перспективы стать первой ракеткой мира, выиграть турнир Большого шлема она не имеет. Нужно объективно смотреть.



Я абсолютно хочу, честно вам говорю, чтобы она совершенствовалась как теннисистка, чтобы выиграла огромное количество турниров Большого шлема, но чтобы это сделать, нужно что-то менять.



И, честно говоря, я не вижу особых перспектив с тренером [Кончитой] Мартинес. Что она что-то может дать, чтобы реально улучшить игру Мирры», — сказал Кафельников First& Red.