Алькарас о тренерах в команде: «Лопес будет ездить на 80% турниров или даже больше. Но на каких-то со мной будет только брат»

Напомним, в середине декабря Хуан Карлос Ферреро покинул команду первой ракетки мира. Основным тренером Алькараса стал Самуэль Лопес.
"Пока мы не знаем, на какие турниры он [брат] будет приезжать и на каких он будет один, без Самуэля.
Но пока ясно, что Саму будет ездить со мной 80% времени или даже больше. Он будет присутствовать на самых важных турнирах, но на некоторых — только мой брат. На каких — не знаю, все меняется. Как мне кто-то однажды сказал: «Планы созданы, чтобы меняться».
