Самсонова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дохе

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу Френх, которая занимает 60-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Самсонова является 18-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 2 часа 56 минут.