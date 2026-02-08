Самсонова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дохе

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова уступила польке Магдалене Френх в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого составляет более 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу Френх, которая занимает 60-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Самсонова является 18-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 2 часа 56 минут.
Во втором круге Френх сыграет с победительницей матча между американкой Энн Ли и представительницей Канады Лейлой Фернандес.