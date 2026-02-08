Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самсонова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дохе

Россиянка Самсонова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дохе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова уступила польке Магдалене Френх в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого составляет более 4 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу Френх, которая занимает 60-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Самсонова является 18-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 2 часа 56 минут.

Во втором круге Френх сыграет с победительницей матча между американкой Энн Ли и представительницей Канады Лейлой Фернандес.