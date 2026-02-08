Ричмонд
Мирра Андреева и Калинская посетили Национальную библиотеку Катара

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева и 27-я ракетка мира Анна Калинская сходили в Национальную библиотеку Катара в Дохе.

Источник: Спортс"

Во втором круге тысячника в Дохе Андреева встретится с Магдой Линетт, в первом раунде Калинская сыграет с Джессикой Бусас Манейро.

Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота.

Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
