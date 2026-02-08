Мирра Андреева и Калинская посетили Национальную библиотеку Катара

Во втором круге тысячника в Дохе Андреева встретится с Магдой Линетт, в первом раунде Калинская сыграет с Джессикой Бусас Манейро.
Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота.
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева и 27-я ракетка мира Анна Калинская сходили в Национальную библиотеку Катара в Дохе.
