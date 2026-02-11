Ричмонд
Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Роттердаме

Хачанов пробился во второй круг турнира категории ATP 500 в Роттердаме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона евро.

В среду в своем стартовом матче посеянный под пятым номером Хачанов обыграл нидерландца Йеспера де Йонга, занимающего 86-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, со счетом 3:6, 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.

Во втором раунде Хачанов встретится с 37-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром.