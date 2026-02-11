Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Роттердаме

В среду в своем стартовом матче посеянный под пятым номером Хачанов обыграл нидерландца Йеспера де Йонга, занимающего 86-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, со счетом 3:6, 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.