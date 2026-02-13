Ричмонд
Мбоко вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе

Мбоко обыграла Остапенко и вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Канадская теннисистка Виктория Мбоко победила представительницу Латвии Елену Остапенко в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 13-й ракетки мира. Остапенко идет 24-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Мбоко (19 лет 166 дней) — четвертая в списке самых молодых финалисток турнира в Дохе. Моложе были лишь Остапенко (18 лет 259 дней; 2016 год), а также россиянки Светлана Кузнецова (18 лет 248 дней; 2004) и Мария Шарапова (17 лет 308 дней; 2005).

В матче за титул Мбоко сыграет с победительницей встречи между Марией Саккари (52) из Греции и Каролиной Муховой (19) из Чехии.

