Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чилич о выходе в ½ финала в Далласе: «В теннисе нужно ждать своего шанса»

Марин Чилич высказался о выходе в полуфинал турнира в Далласе. В ¼ он обыграл Джека Пиннингтона Джонса — 6:1, 6:4.

Источник: Спортс"

— Это будет ваш первый полуфинал на уровне тура за последние полтора года. За это время многое произошло. Что для вас это значит?

— Безусловно, это большое и важное достижение. И, конечно, серьезный знак для меня и моей команды. В последние несколько месяцев мы очень усердно работали, и это приносит плоды.

В этом виде спорта нужно ждать своего шанса и сохранять терпение. Иногда это непросто. Ты можешь играть хорошо, но не побеждать. Однако важно продолжать держать фокус. Я хорошо тренировался и верил, что хорошие результаты обязательно придут, — сказал Чилич в интервью на корте.

Рекорд в мужском теннисе — титул взял № 777 рейтинга!