Чилич о выходе в ½ финала в Далласе: «В теннисе нужно ждать своего шанса»

— Это будет ваш первый полуфинал на уровне тура за последние полтора года. За это время многое произошло. Что для вас это значит?
— Безусловно, это большое и важное достижение. И, конечно, серьезный знак для меня и моей команды. В последние несколько месяцев мы очень усердно работали, и это приносит плоды.
В этом виде спорта нужно ждать своего шанса и сохранять терпение. Иногда это непросто. Ты можешь играть хорошо, но не побеждать. Однако важно продолжать держать фокус. Я хорошо тренировался и верил, что хорошие результаты обязательно придут, — сказал Чилич в интервью на корте.
Рекорд в мужском теннисе — титул взял № 777 рейтинга!