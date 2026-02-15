Ричмонд
Россиянка Захарова заменит чешку Мухову на теннисном турнире WTA 1000

Россиянка Захарова заменит чешку Мухову на теннисном турнире WTA 1000 в Дубае.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова заменит чешку Каролину Мухову на теннисном турнире категории WTA 1000 в Дубае, следует из обновленного заявочного листа, размещенного на сайте соревнований.

Захарова вошла в основную сетку турнира в статусе лаки-лузера и в первом круге встретится с японкой Моюкой Утидзимой.

Отмечается, что Мухова снялась по причине усталости. В субботу чешская теннисистка обыграла канадку Викторию Мбоко и стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дохе. Также по состоянию здоровья от участия отказалась представительница Греции Мария Саккари, дошедшая до полуфинала турнира в Катаре.

Ранее с соревнований снялись лидирующие в мировом рейтинге белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швентек, а также китаянка Чжэн Циньвэнь.

Турнир в Дубае завершится 21 февраля. Призовой фонд соревнований превышает 4 млн долларов.

