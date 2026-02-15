Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме

Де Минаур обыграл Оже-Альяссима и выиграл теннисный турнир в Роттердаме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Австралийский теннисист Алекс де Минаур обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финальном матче турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона евро.

Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой восьмой ракетки мира де Минаура со счетом 6:3, 6:2. Оже-Альяссим занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч продолжался 1 час 18 минут.

Для 26-летнего австралийца этот титул стал 11-м в карьере и первым в нынешнем сезоне.