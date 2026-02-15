Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Австралийский теннисист Алекс де Минаур обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финальном матче турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона евро.
Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой восьмой ракетки мира де Минаура со счетом 6:3, 6:2. Оже-Альяссим занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч продолжался 1 час 18 минут.
Для 26-летнего австралийца этот титул стал 11-м в карьере и первым в нынешнем сезоне.