Налбандян вошел в команду Димитрова (TennisKafe)

Экс-третья ракетка мира Давид Налбандян стал тренером Григора Димитрова.

Источник: Спортс"

Об этом пишет TennisKafe со ссылкой на менеджера болгарина.

Их первым совместным турниром станет пятисотник в Акапулько, который стартует 23 февраля.

Перед началом сезона Димитров объявил о начале сотрудничества с Ксавье Малиссом.