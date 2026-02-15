Налбандян вошел в команду Димитрова (TennisKafe)

Об этом пишет TennisKafe со ссылкой на менеджера болгарина.
Их первым совместным турниром станет пятисотник в Акапулько, который стартует 23 февраля.
Перед началом сезона Димитров объявил о начале сотрудничества с Ксавье Малиссом.
