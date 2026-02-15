Карлос Алькарас: «Конечно, я добился очень многого, но все равно замечаю у себя слабые места»

"Очень рад вернуться на корт. Я хорошо тренировался. Конечно, то, что произошло в Австралии, было для меня невероятным, и я до сих пор иногда об этом думаю. Но в теннисе главное — двигаться вперед от турнира к турниру. Каждые соревнования особенные, и хочется отдаваться на 100% в каждом.