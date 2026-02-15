Ричмонд
Карлос Алькарас: «Конечно, я добился очень многого, но все равно замечаю у себя слабые места»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился настроем перед стартом турнира в Дохе.

Источник: Спортс"

"Очень рад вернуться на корт. Я хорошо тренировался. Конечно, то, что произошло в Австралии, было для меня невероятным, и я до сих пор иногда об этом думаю. Но в теннисе главное — двигаться вперед от турнира к турниру. Каждые соревнования особенные, и хочется отдаваться на 100% в каждом.

Мы с командой поставили определенные цели на этот турнир. Мы вообще не говорим о результатах. Речь больше о том, чтобы продолжать прогрессировать.

Конечно, я понимаю, что уже добился очень многого — выиграл крупнейшие титулы. Но я все равно замечаю у себя слабые места. Многие игроки пытаются меня догнать… они изучают мой теннис, мои действия на корте, стараются придумать, как меня обыграть… Я должен быть к этому готов", — сказал испанец.

Вселенная тату Алькараса. Бьет в честь каждого «Шлема», еще есть «мозг, сердце и яйца».

Секретное оружие Алькараса — легкая ракетка.

Алькарас — самый молодой обладатель карьерного Шлема! Кого обошел?

