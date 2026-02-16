Рейтинг ATP. Де Минаур стал шестой ракеткой мира, Чилич вернулся в топ-50, Вавринка — в топ-100

PIF ATP Rankings.
Положение на 16 февраля 2026.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (1).
Карлос Алькарас (Испания).
13150.
2 (2).
Янник Синнер (Италия).
10300.
3 (3).
Новак Джокович (Сербия).
5280.
4 (4).
Александр Зверев (Германия).
4605.
5 (5).
Лоренцо Музетти (Италия).
4405.
6 (8).
Алекс де Минаур (Австралия).
4250.
7 (6).
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
4230.
8 (7).
Тэйлор Фриц (США).
4220.
9 (9).
Бен Шелтон (США).
4050.
10 (10).
Александр Бублик (Казахстан).
3405.
11 (11).
Даниил Медведев (Россия).
3010.
14 (15).
Андрей Рублев (Россия).
2510.
17 (18).
Карен Хачанов (Россия).
2360.
19 (19).
Франсиско Серундоло (Аргентина).
2135.
21 (22).
Лучано Дардери (Италия).
1904.
35 (40).
Денис Шаповалов (Канада).
1350.
38 (33).
Жоао Фонсека (Бразилия).
1190.
43 (61).
Марин Чилич (Хорватия).
1090.
59 (69).
Рафаэль Коллиньон (Бельгия).
902.
95 (119).
Кристофер О’Коннелл (Австралия).
626.
98 (106).
Стэн Вавринка (Швейцария).
612.