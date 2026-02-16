Ричмонд
Рейтинг ATP. Де Минаур стал шестой ракеткой мира, Чилич вернулся в топ-50, Вавринка — в топ-100

Алекс де Минаур взял титул в Роттердаме и поднялся на две строчки в рейтинге ATP.

Источник: Спортс"

PIF ATP Rankings.

Положение на 16 февраля 2026.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (1).

13150.

2 (2).

Янник Синнер (Италия).

10300.

3 (3).

5280.

4 (4).

4605.

5 (5).

Лоренцо Музетти (Италия).

4405.

6 (8).

Алекс де Минаур (Австралия).

4250.

7 (6).

Феликс Оже-Альяссим (Канада).

4230.

8 (7).

Тэйлор Фриц (США).

4220.

9 (9).

Бен Шелтон (США).

4050.

10 (10).

Александр Бублик (Казахстан).

3405.

11 (11).

3010.

14 (15).

2510.

17 (18).

Карен Хачанов (Россия).

2360.

19 (19).

Франсиско Серундоло (Аргентина).

2135.

21 (22).

Лучано Дардери (Италия).

1904.

35 (40).

Денис Шаповалов (Канада).

1350.

38 (33).

Жоао Фонсека (Бразилия).

1190.

43 (61).

Марин Чилич (Хорватия).

1090.

59 (69).

Рафаэль Коллиньон (Бельгия).

902.

95 (119).

Кристофер О’Коннелл (Австралия).

626.

98 (106).

Стэн Вавринка (Швейцария).

612.

