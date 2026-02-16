Ричмонд
Медведев выиграл первый матч после 30-летия

11-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл № 261 Шана Цзюньчэна в первом круге в Дохе — 6:4, 6:2.

Источник: Спортс"

Для россиянина это был первый матч после 30-летия.

За место в четвертьфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом или Моэсом Эшарги.

