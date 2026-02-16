Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о том, что Мирра Андреева может выпасть из топ-10 в ближайшие несколько недель.

Источник: Спортс"

Россиянка будет защищать 2000 очков за победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс. На данный момент она занимает седьмое место.

"Мирре Андреевой предстоит защищать сейчас победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс, это 2000 очков. Любое поражение может ее отбросить далеко.

В последнее время она играет очень пассивно и показывает не лучшие результаты, поэтому она может выпасть из первой десятки по итогам этих турниров", — цитирует Чеснокова ТАСС.

Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше