Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»

Россиянка будет защищать 2000 очков за победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс. На данный момент она занимает седьмое место.
"Мирре Андреевой предстоит защищать сейчас победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс, это 2000 очков. Любое поражение может ее отбросить далеко.
В последнее время она играет очень пассивно и показывает не лучшие результаты, поэтому она может выпасть из первой десятки по итогам этих турниров", — цитирует Чеснокова ТАСС.
