Тиафо нанес поражение Хиджикате и вышел во второй круг турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо выиграл у японца Ринки Хиджикаты в первом круге турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. 28-летний Тиафо (28-й номер мирового рейтинга) сделал 6 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (113-я ракетка мира) 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).
Тиафо во втором круге сыграет с победителем пары Александр Ковачевич (США) — Закари Свайда (США).
Делрэй-Бич (США).
Турнир ATP Delray Beach Open.
Призовой фонд 700 045 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Ринки Хиджиката (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 4:6.