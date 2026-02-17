Тиафо нанес поражение Хиджикате и вышел во второй круг турнира в Делрэй-Бич

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. 28-летний Тиафо (28-й номер мирового рейтинга) сделал 6 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (113-я ракетка мира) 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).