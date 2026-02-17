Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тиафо нанес поражение Хиджикате и вышел во второй круг турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо выиграл у японца Ринки Хиджикаты в первом круге турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:4.

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо выиграл у японца Ринки Хиджикаты в первом круге турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. 28-летний Тиафо (28-й номер мирового рейтинга) сделал 6 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (113-я ракетка мира) 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

Тиафо во втором круге сыграет с победителем пары Александр Ковачевич (США) — Закари Свайда (США).

Делрэй-Бич (США).

Турнир ATP Delray Beach Open.

Призовой фонд 700 045 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Ринки Хиджиката (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 4:6.