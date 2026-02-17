Теннисистка Рыбакина одержала победу во втором круге турнира в Дубае

Встреча завершилась победой посеянной под первым номером Рыбакиной со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте один час.
В следующем раунде Рыбакина, третья ракетка мира, сыграет с хорваткой Антонией Ружич.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла австралийку Кимберли Биррелл во втором круге турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась победой посеянной под первым номером Рыбакиной со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте один час.
В следующем раунде Рыбакина, третья ракетка мира, сыграет с хорваткой Антонией Ружич.