Сегодня день рождения Евгения Кафельникова

Кафельников — первый российский теннисист, выигравший турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Он победил на «Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999.
Он первым в истории России возглавил рейтинг ATP.
Также на его счету золото Олимпиады в Сиднее, рекорд из пяти Кубков Кремля подряд и победа в Кубке Дэвиса-2002.
Кроме того, на его счету четыре победы на «Больших шлемах» в парном разряде.
Всего он выиграл 26 титулов в одиночке и 27 — в паре.
В 2019 году Кафельникова ввели в Зал теннисной славы в Ньюпорте.
