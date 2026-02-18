Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»

Янник Синнер прокомментировал победу над Алексеем Попыриным во втором круге в Дохе — 6:3, 7:5. Он одержал 50-ю победу подряд над игроками за пределами топ-50.

Источник: Спортс"

"Просто стараюсь показывать максимум. Я уважаю каждого соперника, но всегда стараюсь демонстрировать лучший теннис. В конце концов, рейтинг — это просто число. Все соперники играют на высоком уровне и с полной самоотдачей.

Когда соперникам нечего терять, они чувствуют себя свободнее. Нужно оставаться максимально сосредоточенным. Я доволен — это отличный старт сезона. Мы работаем над мелочами и надеемся, что это поможет завтра", — сказал Синнер в интервью на корте.

Куда пропал нерв из разборок Медведева и Циципаса.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше