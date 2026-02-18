Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»

"Просто стараюсь показывать максимум. Я уважаю каждого соперника, но всегда стараюсь демонстрировать лучший теннис. В конце концов, рейтинг — это просто число. Все соперники играют на высоком уровне и с полной самоотдачей.
Когда соперникам нечего терять, они чувствуют себя свободнее. Нужно оставаться максимально сосредоточенным. Я доволен — это отличный старт сезона. Мы работаем над мелочами и надеемся, что это поможет завтра", — сказал Синнер в интервью на корте.
Куда пропал нерв из разборок Медведева и Циципаса.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше