Алькарас о том, что уступал 2:5 во второй партии: «Не буду врать, в какие-то моменты думал о третьем сете»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Валентином Руайе в ⅛ финала турнира ATP 500 в Дохе — 6:2, 7:5.

Источник: Спортс"

— Ты вышел в 55-й четвертьфинал ATP в 22 года. Тебя это удивляет?

— Это здорово, отличная цифра. Но, если честно, я не думаю о количестве четвертьфиналов. Я сосредоточен на финалах, такой у меня настрой.

Надеюсь, на этой неделе смогу добавить еще один в свою копилку. Впереди несколько очень сложных матчей. Приятно видеть, что удается сохранять такую стабильность.

— Во втором сете ты уступал 2:5. Были ли сомнения, что сможешь совершить камбэк?

— Нужно быть готовым ко всему. Не буду врать, в какие-то моменты я думал о третьем сете (смеется). Но это была лишь мимолетная мысль — все остальное время я искал решение.

Очень рад, что смог снова поймать ритм. В теннисе многое зависит от умения бороться. Иногда действительно сложно закрывать сеты и матчи. Нужно было оставаться в игре. Рад, что удалось перевернуть ход встречи и победить в двух сетах, — сказал Алькарас в интервью на корте.

Вселенная тату Алькараса. Бьет в честь каждого «Шлема», еще есть «мозг, сердце и яйца».

Как Алькарас переборол Джоковича в финале Australian Open.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
