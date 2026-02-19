Ричмонд
Хачанов в трех сетах уступил Алькарасу, который сыграет с Рублевым в полуфинале турнира в Дохе

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Дохе (Катар) категории ATP-500.

Источник: Sport24

В матче ¼ финала Хачанов, 17-я ракетка мира, уступил лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу — 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.

В полуфинале турнира в Дохе Алькарас встретится с другим россиянином Андреем Рублевым, ранее обыгравшим грека Стефаноса Циципаса.

В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
