Хачанов в трех сетах уступил Алькарасу, который сыграет с Рублевым в полуфинале турнира в Дохе

В матче ¼ финала Хачанов, 17-я ракетка мира, уступил лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу — 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.
В полуфинале турнира в Дохе Алькарас встретится с другим россиянином Андреем Рублевым, ранее обыгравшим грека Стефаноса Циципаса.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше