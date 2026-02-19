Алькарас выиграл десятый матч подряд и поборется с Рублевым в полуфинале в Дохе

Алькарас второй раз подряд сыграл трехсетовик с Хачановым. Теперь он ведет в личке 6:0.
Испанец вышел в 46-й четвертьфинал на уровне тура. Его статистика на этой стадии — 33:12.
Алькарас выиграл все десять матчей в этом сезоне. Кроме того, он одержал 28-ю победу подряд на открытом харде.
За выход в финал чемпион Australian Open поборется с Андреем Рублевым.
