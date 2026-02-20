Ричмонд
Фис вышел в финал ATP впервые с сентября 2024-го

40-я ракетка мира Артур Фис вышел в финал пятисотника в Дохе.

Источник: Спортс"

В ½ финала он обыграл Якуба Меньшика — 6:4, 7:6 (4). Прервалась 10-матчевая беспроигрышная серия чеха.

Француз вышел в пятый финал в карьере и первый с Токио-2024. На его счету три титула.

Теперь он поборется с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше