Фис вышел в финал ATP впервые с сентября 2024-го

В ½ финала он обыграл Якуба Меньшика — 6:4, 7:6 (4). Прервалась 10-матчевая беспроигрышная серия чеха.
Француз вышел в пятый финал в карьере и первый с Токио-2024. На его счету три титула.
Теперь он поборется с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше