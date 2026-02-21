Звонарёва и Зигемунд проиграли в финале парного турнира WTA-1000 в Дубае

21 февраля 41-летняя Звонарёва, выступающая в паре с 37-летней немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд, уступила в финале соревнований канадско-бразильскому дуэту Габриэла Дабровски/Луиза Стефани со счётом 1:6, 3:6. Матч продлился один час и 14 минут.
Пара Звонарёва/Зигемунд ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести возможных. 33-летняя Дабровски и 28-летняя Стефани выполнили три эйса, не допустила ни одной ошибки и выиграла четыре брейк-пойнта из семи заработанных.