Звонарёва и Зигемунд проиграли в финале парного турнира WTA-1000 в Дубае

Бронзовый олимпийский призёр 2008 года, экс-вторая ракетка мира, российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла стать чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

Источник: Metaratings.ru

21 февраля 41-летняя Звонарёва, выступающая в паре с 37-летней немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд, уступила в финале соревнований канадско-бразильскому дуэту Габриэла Дабровски/Луиза Стефани со счётом 1:6, 3:6. Матч продлился один час и 14 минут.

Пара Звонарёва/Зигемунд ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести возможных. 33-летняя Дабровски и 28-летняя Стефани выполнили три эйса, не допустила ни одной ошибки и выиграла четыре брейк-пойнта из семи заработанных.