Звонарёва и Зигемунд проиграли в финале парного турнира WTA-1000 в Дубае

Пара Звонарёва/Зигемунд ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести возможных. 33-летняя Дабровски и 28-летняя Стефани выполнили три эйса, не допустила ни одной ошибки и выиграла четыре брейк-пойнта из семи заработанных.