Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оже-Альяссим о том, что упустил пять матчболов в матче с Чжаном: «В какой-то момент я перестал считать»

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после победы над Чжичжэнь Чжаном — 6:3, 7:6 (4). По ходу матча канадец упустил пять матчболов и реализовал шестой.

Источник: Спортс"

«В какой-то момент я перестал считать, это начало раздражать. Каждый игрок хочет дойти до момента, когда у него будут матчболы, но разум играет с тобой злую шутку. Соперник ближе к поражению, это не я должен волноваться и чувствовать давление. В итоге я сказал: “Если придется играть третий сет, я буду готов”.

Секреты долголетия Новака Джоковича.

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше