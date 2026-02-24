Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Давидович Фокина обыграл Альтмайера на старте турнира в Акапулько

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина победил немца Даниэля Альтмайера в матче первого круга турнира в Акапулько — 7:5, 6:3.

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина победил немца Даниэля Альтмайера в матче первого круга турнира в Акапулько — 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. 26-летний Давидович Фокина (14-й номер мирового рейтинга) сделал 1 эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-поинтов. На счету его 27-летнего соперника (53-я ракетка мира) 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 из 3 реализованных брейк-поинтов.

В следующем круге Давидович Фокина сыграет с победителем пары Ринки Хиджиката (Австралия) — Маттиа Белуччи (Италия).

Акапулько (Мексика).

Турнир Abierto Mexicano Telcel.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Даниэль Альтмайер (Германия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 5:7, 3:6.