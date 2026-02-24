Давидович Фокина обыграл Альтмайера на старте турнира в Акапулько

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина победил немца Даниэля Альтмайера в матче первого круга турнира в Акапулько — 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. 26-летний Давидович Фокина (14-й номер мирового рейтинга) сделал 1 эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-поинтов. На счету его 27-летнего соперника (53-я ракетка мира) 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 из 3 реализованных брейк-поинтов.
В следующем круге Давидович Фокина сыграет с победителем пары Ринки Хиджиката (Австралия) — Маттиа Белуччи (Италия).
Акапулько (Мексика).
Турнир Abierto Mexicano Telcel.
Призовой фонд 2 469 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Даниэль Альтмайер (Германия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 5:7, 3:6.