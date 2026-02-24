Давидович Фокина обыграл Альтмайера на старте турнира в Акапулько

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. 26-летний Давидович Фокина (14-й номер мирового рейтинга) сделал 1 эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-поинтов. На счету его 27-летнего соперника (53-я ракетка мира) 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 из 3 реализованных брейк-поинтов.