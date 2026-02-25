Зверев обыграл Муте и вышел во второй круг турнира в Акапулько

Четвертая ракетка мира немец Александр Зверев обыграл француза Корентена Муте в первом круге турнира в Акапулько — 6:2, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 31 минуту.
Зверев 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Муте 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни реализованных брейк-пойнта.
В следующем круге 28-летний Зверев встретится с сербом Миомир Кецманович.
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше