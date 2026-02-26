Ричмонд
Оже-Альяссим о Федерере: «В 2017-м он пригласил меня в Дубай, чтобы потренироваться. Всегда буду благодарен за эту возможность»

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим высказался о том, что Роджер Федерер прилетел на турнир в Дубай.

"Роджер был здесь. Думаю, ему стало скучно (смеется). Ему нравится возвращаться к теннису. Шутки в сторону, конечно, мы все любим Роджера, но лично я всегда им восхищался именно как игрок.

Он пригласил меня в Дубай в 2017-м, чтобы потренироваться. Тогда мне было 17 лет. Всегда буду благодарен за эту возможность.

Так здорово видеть, что он возвращается на турниры. Он был в Австралии, общался с игроками, находился в раздевалке, а теперь снова здесь, наблюдает за своим другом Стэном [Вавринкой]. Он любит этот спорт. Я рад, что он все еще рядом".

Канадец, которого Федерер сравнивает с Надалем.