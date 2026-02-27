Атман проиграл в ¼ финала в Акапулько — его оштрафовали за затяжку времени на матчболе соперника

В последнем гейме Атман отыграл три матчбола у Кецмановича, но на четвертом судья вынес ему предупреждение в момент, когда француз вытирал руки полотенцем. В итоге матч завершился со счетом 3:6, 3:6.
Теренс Атман проиграл Миомиру Кецмановичу в четвертьфинале турнира в Акапулько после того, как его оштрафовали на очко за затяжку времени.
В последнем гейме Атман отыграл три матчбола у Кецмановича, но на четвертом судья вынес ему предупреждение в момент, когда француз вытирал руки полотенцем. В итоге матч завершился со счетом 3:6, 3:6.
Атман не пожал руку судье.