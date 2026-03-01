Коболли впервые выиграл титул на харде

Для 23-летнего итальянца это третий титул в карьере: в прошлом году он выиграл ATP 250 в Бухаресте и ATP 500 в Гамбурге. Он также впервые взял трофей на харде.
С момента появления серии ATP 500 в 2009-м Коболли стал третьим игроком из Италии с несколькими титулами турниров этой категории — после Янника Синнера и Маттео Берретини.
На следующей неделе Коболли, занимающий 20-ю строчку рейтинга, дебютирует в топ-15.
