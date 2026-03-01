Ричмонд
Медведев о том, что может не успеть в Индиан-Уэллс: «Я спокойно отношусь. Я не один такой — если что, проведем здесь еще один свой турнир за закрытыми дверями»

Даниил Медведев прокомментировал то, что может не успеть приехать на «Мастерс» в Индиан-Уэллс. Напомним, россиянин сейчас находится в Дубае, где закрыто воздушное пространство из-за ударов Ирана по американским базам в ОАЭ.

— Мы уже 2 дня на связи с твоей командой, с агентами — и со Львом, и с Оливером. Понимаем, что они тебя пытаются каким-то образом все-таки из Дубая вывезти. Держишь ли ты в голове опцию, что до Индиан-Уэллса добраться вовремя не получится?

— Я спокойно отношусь. Мне бы на корте помогло иногда быть таким спокойным, как в жизни.

Это вообще никак не зависит от меня. Если в какой-то момент откроют воздушное пространство, тут надо будет стараться быть реактивным. И Оливер, и Лев, может, помогут взять билеты, долететь, все проконтролировать. Или я сам. Пока все закрыто, мы сидим в Дубае. Я не один такой — если что, проведем здесь еще один свой турнир за закрытыми дверями (улыбается), — поделился россиянин.

В прошлом году Медведев дошел в Индиан-Уэллс до полуфинала.

По сообщениям медиа, в Дубае также находятся Андрей Рублев, Карен Хачанов, Тэллон Грикспор, Харри Хелиеваара, Генри Паттен, Марсело Аревало и Мате Павич.

