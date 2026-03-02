Ричмонд
Рыбакина и Бублик узнали позиции в мировом рейтинге перед стартом «тысячников» в США

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили мировые рейтинги на своих официальных сайтах, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

По итогам последних турниров положение первых ракеток Казахстана в одиночном разряде не изменилось. Елена Рыбакина сохранила третью позицию, Александр Бублик замыкает топ-10. Юлия Путинцева поднялась с 77-й на 76-ю позицию, а Александр Шевченко отыграл четыре места и теперь идет 88-м.

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина опустилась с шестой на седьмую строчку. Лидером в этой категории осталась бельгийка Элизе Мертенс. Рейтинги в одиночном разряде по-прежнему возглавляют белоруска Арина Соболенко и испанец Карлос Алькарас.

Ведущие теннисисты мира, в том числе представители Казахстана, на нынешней неделе начнут выступление на престижном турнире в США. В Индиан-Уэллсе 4 марта стартуют «тысячники» и у мужчин, и у женщин.

