Рыбакина и Бублик узнали позиции в мировом рейтинге перед стартом «тысячников» в США

По итогам последних турниров положение первых ракеток Казахстана в одиночном разряде не изменилось. Елена Рыбакина сохранила третью позицию, Александр Бублик замыкает топ-10. Юлия Путинцева поднялась с 77-й на 76-ю позицию, а Александр Шевченко отыграл четыре места и теперь идет 88-м.
Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина опустилась с шестой на седьмую строчку. Лидером в этой категории осталась бельгийка Элизе Мертенс. Рейтинги в одиночном разряде по-прежнему возглавляют белоруска Арина Соболенко и испанец Карлос Алькарас.
Ведущие теннисисты мира, в том числе представители Казахстана, на нынешней неделе начнут выступление на престижном турнире в США. В Индиан-Уэллсе 4 марта стартуют «тысячники» и у мужчин, и у женщин.