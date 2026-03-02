Мирре вновь защищать титул, Медведев и Рублев могут не добраться до США. Анонс Индиан-Уэллса

Также Мирра рассказала, что получила большой опыт в прошлом году. «После Индиан-Уэллса, конечно, было довольно сложно ехать в Майами, потому что у меня почти не было времени даже потренироваться. И многие люди ожидали, что я выиграю и там. Поэтому я подумала: ну что ж, знаете, я постараюсь сделать все возможное. Но, конечно, никаких обещаний. И после этого тоже было немного тяжело, потому что люди ожидали, что я буду выигрывать каждый турнир, в котором участвую. Для меня это был новый опыт — я впервые с таким столкнулась. Теперь я знаю, каково это и как через это проходить. Думаю, это один из тех уроков, через которые нужно пройти в карьере, чтобы стать лучше как игрок».