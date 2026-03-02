Мирре вновь защищать титул, Медведев и Рублев могут не добраться до США. Анонс Индиан-Уэллса

Супертурнир в Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта, рискуют пропустить два российских топ-игрока. Из-за блокировки крупных транспортных хабов в ОАЭ из страны не могут вылететь Даниил Медведев и Андрей Рублев (также Таллон Грикспор, Харри Хелиеваара, Генри Паттен, Марсело Аревало и Мате Павич). ATP предложила игрокам два варианта трансфера в США, но, по данным Marca, они их отвергли. В женском турнире должны сыграть все топы, а особое внимание будет к действующей победительнице Мирре Андреевой. Россиянка не смогла защитить титул тысячника в Дубае и сейчас рискует выпасть из десятки.
За закрытыми дверями?
У Даниила Медведева были большие планы на супертурнир в Индиан-Уэллсе. Помимо защиты 400 очков в одиночном разряде, лидер нашего тенниса заявился на парный турнир с Лернером Тьеном (также ожидалось, что он сыграет с Миррой Андреевой в микст-турнире перед стартом «мастерса»). Россиянин проиграл Тьену три из четырех матчей, но почти все их поединки получились сверхупорными. «Немного странно будет видеть его на своей стороне корта, но, думаю, это будет очень весело. Мы оба заставляем соперников много работать — это приводит к длинным розыгрышам, затяжным геймам и сетам», — поделился ожиданиями Лернер.
Теперь участие этого необычного дуэта под большим вопросом из-за форс-мажора. Но обиднее всего за одиночный разряд. В Дубае Даниил показал великолепный теннис (после титула поднялся на третье место в чемпионской гонке) и вполне мог превзойти свой результат на связке турниров Индиан-Уэллс/Майами (полуфинал, второй круг).
«Я спокойно отношусь [к ситуации с закрытым воздушным пространством]. Мне бы на корте помогло иногда быть таким спокойным, как в жизни. Это вообще никак не зависит от меня. Если в какой-то момент откроют воздушное пространство, тут надо будет стараться быть реактивным. Мои менеджеры помогут взять билеты, долететь, все проконтролировать. Пока все закрыто, мы сидим в Дубае. Я не один такой — если что, проведем здесь еще один, свой турнир за закрытыми дверями», — поделился россиянин с «Больше!».
ATP предложила теннисистам два варианта покинуть ОАЭ на автомобиле: 6-часовую поездку в Оман или 10-часовую — в Эр-Рияд. Игроки отказались от этих вариантов из-за связанных с этим рисков, сообщила Marca. В заметке испанской газеты отмечается, что глава службы безопасности ATP рекомендовал теннисистам оставаться в отеле и на данный момент игроки решили не покидать место проживания. Теперь интересно, как поведет себя ATP — потеряют ли игроки очки за прошлый год, если так и не смогут вылететь, или эта ситуация будет расцениваться как форс-мажор.
Напомним, что в прошлом году Даниил был пятым сеяным и смог пройти Бу Юньчаокэтэ, Алекса Микелсена, Томми Пола и Артюра Фиса (Рублев проиграл в первом же матче Маттео Арнальди). В полуфинале Медведева остановил Хольгер Руне, который в итоге проиграл решающий матч турнира Джеку Дрейперу. Напомним, что Хольгер сейчас восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия (вернется в тур только через 3−4 месяца). Дрейпер тоже не играл полгода из-за травмы левой руки, но вернулся на прошлой неделе в Дубае. В ОАЭ британец обыграл Кантена Алиса, но затем уступил Артуру Риндеркнешу.
В Индиан-Уэллсе Дрейперу будет сложно защитить хотя бы половину из тысячи заработанных очков. Особое значение турнир будет иметь и для лидеров мирового тенниса — Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Первый в прошлом году не смог добраться до решающего матча, уступив в полуфинале будущему победителю, второй пропускал Индиан-Уэллс из-за дисквалификации.
По защищенному рейтингу в турнире сыграют Шан Цзюньчэн, а одну из wild card получил Гаэль Монфис. Карен Хачанов в прошлом году вылетел в 1/16 финала, уступив Бену Шелтону.
Ставка Мирры
Вслед за тысячником в ОАЭ, который закончился для Мирры на стадии четвертьфинала (была очень близка к победе над Амандой Анисимовой), россиянке надо защищать титул еще на одном супертурнире. Напомним, что в прошлом году в Индиан-Уэллсе Андреева выдала пока лучший старт в своей карьере, когда в ⅛ финала обыграла Елену Рыбакину, а в полуфинале и финале — вторую и первую сеяных — Игу Свентек и Арину Соболенко.
«Нужно просто научиться справляться с давлением, когда защищаешь титул. Но если ты хочешь выигрывать турниры, стать большим игроком или первой ракеткой мира, ты не сможешь этого добиться, не защищая титулы. Так что это обычная часть процесса. И как только я это поняла, мне стало намного легче», — говорила недавно Мирра.
Также Мирра рассказала, что получила большой опыт в прошлом году. «После Индиан-Уэллса, конечно, было довольно сложно ехать в Майами, потому что у меня почти не было времени даже потренироваться. И многие люди ожидали, что я выиграю и там. Поэтому я подумала: ну что ж, знаете, я постараюсь сделать все возможное. Но, конечно, никаких обещаний. И после этого тоже было немного тяжело, потому что люди ожидали, что я буду выигрывать каждый турнир, в котором участвую. Для меня это был новый опыт — я впервые с таким столкнулась. Теперь я знаю, каково это и как через это проходить. Думаю, это один из тех уроков, через которые нужно пройти в карьере, чтобы стать лучше как игрок».
В случае поражения на ранней стадии Андреева рискует выпасть из топ-10, где она дебютировала в феврале 2025-го. Помимо Мирры, на турнир заявлены еще шесть россиянок (Анастасия Захарова может пробиться на тысячник через квалификацию), в том числе Вероника Кудерметова, которая пока не выступала в этом году из-за проблем со здоровьем, но, по словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, вот-вот должна вернуться к игровой практике. Хорошего выступления стоит ждать и от Людмилы Самсоновой, которая в прошлом году добралась до четвертьфинала и в последние годы приучила нас к отличным результатам на американской серии.
Из фаворитов в деле все топовые игроки, включая Соболенко, Свентек, Рыбакину и Джессику Пегулу, взявшую титул в Дубае и добравшуюся до полуфинала Australian Open. Wild card на турнир в том числе получили Винус Уильямс, Слоун Стивенс, Бьянка Андрееску и Донна Векич.