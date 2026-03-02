Ричмонд
Соболенко — 11-я теннисистка в истории c 80-ю неделями в статусе первой ракетки мира

Арина Соболенко проводит 80-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

Источник: Спортс"

Белоруска — 11-я теннисистка в истории, которая провела 80 и более недель на первом месте.

До нее это сделали:

Штеффи Граф — 377;

Мартина Навратилова — 332;

Серена Уильямс — 319;

Крис Эверт — 260;

Мартина Хингис — 209;

Моника Селеш — 178;

Ига Швентек — 125;

Эшли Барти — 121;

Жюстин Энен — 117;

Линдсей Дэвенпорт — 98.

