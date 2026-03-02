Соболенко — 11-я теннисистка в истории c 80-ю неделями в статусе первой ракетки мира

Белоруска — 11-я теннисистка в истории, которая провела 80 и более недель на первом месте.
До нее это сделали:
Штеффи Граф — 377;
Мартина Навратилова — 332;
Серена Уильямс — 319;
Крис Эверт — 260;
Мартина Хингис — 209;
Моника Селеш — 178;
Ига Швентек — 125;
Эшли Барти — 121;
Жюстин Энен — 117;
Линдсей Дэвенпорт — 98.
