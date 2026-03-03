Первая ракетка мира белоруска Соболенко завела собаку: «В команде тигра пополнение»

«В команде тигра пополнение. Встречайте Эш», — подписала фотографии Соболенко.
Соболенко примет участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с 4 по 15 марта.
