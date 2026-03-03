Москва
Первая ракетка мира белоруска Соболенко завела собаку: «В команде тигра пополнение»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завела собаку. Питомцем белоруски стал коккер-спаниель.

Источник: Sport24

«В команде тигра пополнение. Встречайте Эш», — подписала фотографии Соболенко.

Соболенко примет участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с 4 по 15 марта.

