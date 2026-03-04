Ричмонд
Застрявшие в Дубае российские теннисисты добрались до Лос-Анджелеса

Мать российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко сообщила. что ее сын, Даниил Медведев и Карен Хачанов прибыли в Лос-Анджелес. Ее слова передает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Прилетели в Лос-Анджелес», — сообщила Марьенко.

С 4 по 15 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится турнир серии «Мастерс», Медведев, Рублев и Хачанов должны начать соревнования со второго круга.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

В этот же день Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

