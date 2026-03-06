Стоимость помолвочного кольца теннисистки Соболенко может составлять 78 млн рублей

Согласно опубликованной информации, основной элемент кольца — овальный бриллиант весом более 12 карат, который закреплён в платиновой оправе. В дизайне также присутствуют изумруды, которые являются любимым камнем Соболенко. Добавить их было личной идеей Франгулиса.
Стоимость кольца оценивается в пределах от $500 000 до $1 000 000 (примерно 78 737 890 рублей).
Соболенко в мае 2024 года перестала скрывать новый роман. Она опубликовала фото с Франгулисом, заявив, что ее сердце занято. Избранник теннисистки поддерживает ее практически на всех крупных турнирах.
Спортсменка в январе 2026 года публично намекнула бойфренду на желание сыграть свадьбу. После победы на турнире серии WTA-500 в Брисбене она обратилась к бизнесмену, заявив, что уже хочет называть себя «как-то иначе». Знаменитость тогда отшутилась, что оказывает на возлюбленного давление и не собирается этого скрывать.
Слухи о помолвке пары появились в феврале 2026 года, когда звезда спорта выложила в соцсетях фото с кольцом. Пользователи посчитали, что оно помолвочное. Однако догадки подписчиков спортсменки тогда не оправдались.