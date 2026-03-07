Ричмонд
Россиянка Шнайдер выбыла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисистка Шнайдер проиграла Кырсте во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер уступила румынке Соране Кырсте во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:0) в пользу румынки, которая является 38-й ракеткой мира. Посеянная под 21-м номером Шнайдер идет 20-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 32 минуты.

В третьем круге Кырстя встретится с чешкой Линдой Носковой (14-й номер посева).

