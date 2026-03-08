Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Во встрече второго раунда россиянин, получивший 11-й номер посева, одержал победу над чилийцем Алехандро Табило со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.

Соперником Медведева в третьем круге станет аргентинец Себастьян Баэс.

Ранее Медведев, а также его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Все три теннисиста не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории ATP 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ и прибыли в Лос-Анджелес 3 марта, за день до старта соревнования. Спортсмены добирались из Омана в США транзитом через Стамбул. 5 марта Хачанов сообщил, что из-за тяжелой логистики они приехали на турнир усталыми и измотанными.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше