Соболенко пробилась в 4-й круг Индиан-Уэллса

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко победила румынку Жаклин Кристиан в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Источник: Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась уверенной победой белоруски в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

В следующем раунде Соболенко сразится с победительницей матча Мария Осорио (Колумбия) — Наоми Осака (Япония).

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
