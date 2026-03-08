Соболенко пробилась в 4-й круг Индиан-Уэллса

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась уверенной победой белоруски в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.
В следующем раунде Соболенко сразится с победительницей матча Мария Осорио (Колумбия) — Наоми Осака (Япония).
