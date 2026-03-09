Зверев — первый игрок, выигравший 100 матчей на «Мастерсах» с 2020 года

Это 100-я победа на «Мастерсах» для немца начиная с 2020 года (баланс — 100:37). Он первый игрок за этот период времени, достигнувший отметки в 100 выигранных матчей на турнирах этой категории.
За выход в четвертьфинал Зверев сыграет с Флавио Коболли или Фрэнсисом Тиафу.
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше