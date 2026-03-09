Ричмонд
Соболенко ответила на вопрос, известна ли дата ее свадьбы

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, стала ли известна дата ее свадьбы.

Источник: Соцсети

В начале марта бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал Соболенко предложение руки и сердца, которое она приняла.

— Известна ли уже дата свадьбы?

— Нет. Думаю, нам надо все продумать, это займет какое-то время. Я хочу сделать все как можно лучше — хочу, чтобы всем было весело. Так что на это потребуется время — может быть, полтора года, может быть, два (улыбается), — сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

