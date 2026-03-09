Соболенко ответила на вопрос, известна ли дата ее свадьбы

В начале марта бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал Соболенко предложение руки и сердца, которое она приняла.
— Известна ли уже дата свадьбы?
— Нет. Думаю, нам надо все продумать, это займет какое-то время. Я хочу сделать все как можно лучше — хочу, чтобы всем было весело. Так что на это потребуется время — может быть, полтора года, может быть, два (улыбается), — сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше