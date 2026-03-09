Джокович вышел в 4-й круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, обыграв в трех сетах 72-ю ракетку мира

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» в трех сетах обыграл 72-ю ракетку мира Александара Ковачевича (США) со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту.
В следующем круге Джокович встретится с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Джек Дрейпер (Великобритания).
Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.Читать дальше