Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович вышел в 4-й круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, обыграв в трех сетах 72-ю ракетку мира

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг турнира категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.

Источник: Getty Images

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» в трех сетах обыграл 72-ю ракетку мира Александара Ковачевича (США) со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту.

В следующем круге Джокович встретится с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше