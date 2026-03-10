Медведев вышел в четвертый раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
В матче третьего круга Медведев (11-я ракетка мира) обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (53) со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Следующим соперником Медведева станет американец Алекс Микельсен (44).
В другом матче первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 обыграл француза Артура Риндеркнеша (28). В четвертом круге соперником испанца станет норвежец Каспер Рууд (13).
