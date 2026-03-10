Александр Бублик завершил выступление на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Казахстанец, который занимает десятое место в мировом рейтинге, встречался в матче стадии 1/16-й с 117-й ракеткой мира, австралийцем Ринки Хиджикатой.
Матч продлился три сета и завершился поражением Бублика с итоговым счетом — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6.
Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут. За это время Александр совершил 19 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и не смог реализовать ни один брейк-поинт.
Ранее, казахстанский теннисист вылетел в первом круге парного разряда в Индиан-Уэллсе. Таким образом, Бублик завершил выступление на данном «Мастерсе».