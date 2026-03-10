Елена Рыбакина вышла в четвертый круг «тысячника» в США

Казахстанка, которая является третьей ракеткой планеты в матче стадии 1/16-й встречалась с украинкой Мартой Костюк, занимающей 28-е место в мировом рейтинге.
Противостояние продлилось два сета и завершилось победой Рыбакиной с итоговым счетом — 6:4, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время Елена совершила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи заработанных.
Таким образом, первая ракетка Казахстана вышла в ⅛-ю стадию, где сыграет против британки Сонай Картал, которая занимает 54-е место в мировом рейтинге.