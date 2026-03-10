Ричмонд
«В миксте научил хоть чему-то»: Бублик высказался об эмоциях Андреевой

Бублик: Мирра Андреева переняла эмоциональность после игры в миксте.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик, комментируя поведение первой ракетки России Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе, заявил, что россиянка переняла у него эмоциональность после совместной игры в миксте.

Андреева в ночь на вторник по московскому времени уступила чешке Катержине Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе и не сумела защитить титул. В решающем розыгрыше мяч после удара чешки попал в трос и отскочил на половину корта Андреевой. Россиянка от досады бросила ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ей о корт. Покидая площадку, россиянка прокричала несколько нецензурных фраз в сторону трибун. В ночь на вторник Бублик также завершил выступление на турнире, проиграв 117-й ракетке мира из Австралии Ринке Хиджикате. По ходу встречи представляющий Казахстан уроженец Гатчины также несколько раз нецензурно выражался в паузах.

«Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то», — написал теннисист в Telegram-канале, опубликовав видео инцидента с участием россиянки.

Бублик и Андреева вместе выступили на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе в миксте, где дошли до полуфинала и уступили американцам Аманде Анисимовой и Лернеру Тьену.

Андреевой 18 лет. Она занимает восьмое место в рейтинге WTA. На ее счету четыре титула WTA, в том числе два, завоеванных на турнирах категории WTA 1000. Россиянка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» 2004 года в 17-летнем возрасте. Андреева с Дианой Шнайдер взяли серебро Олимпиады в Париже в парном разряде.

