Мбоко вышла на Соболенко в ¼ финала в Индиан-Уэллс

19-летняя канадка Виктория Мбоко обыграла Аманду Анисимову в четвертом круге тысячника в Индиан-Уэллс — 6:4, 6:1. Это был первый матч между теннисистками топ-10 на турнире: Мбоко сейчас 10-я, а Анисимова — 6-я.

Источник: Спортс"

Канадка третий раз вышла в четвертьфинал тысячника и теперь сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Белоруска ведет 1:0 в личке, выиграв в этом году на Australian Open в двух сетах.

