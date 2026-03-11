Ричмонд
Синнер обыграл Фонсеку и 19-й раз вышел в ¼ финала «Мастерса»

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Жоао Фонсеку в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс — 7:6 (6), 7:6 (4).

Источник: Спортс"

В первом сете Синнер отыгрался с 3:6 на тай-брейке. Во втором итальянец вел 5:2, подавал на победу, но проиграл гейм под ноль.

Синнер 19-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и третий раз сделал это в Индиан-Уэллс. Дальше он сыграет с Лернером Тьеном.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
