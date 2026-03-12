Ричмонд
Медведев четвертый год подряд вышел в ¼ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, обыграв 44-ю ракетку мира Алекса Микельсена со счетом 6:2, 6:4.

Источник: Спортс"

Россиянин продлил до семи матчей серию побед, которая началась на турнире в Дубае. Сейчас он лидирует в сезоне по количеству побед — это 16-я, поражений у него три.

Медведев четвертый год подряд доходит минимум до четвертьфинала этого турнира. В прошлом году он остановился в полуфинале, в 2023—2024-м — в финале.

Вообще для 11-й ракетки мира это 26-й четвертьфинал «Мастерса» в карьере (баланс — 16:9). Медведев дошел до этой стадии на трех последних «Мастерсах».

Дальше он сыграет с победителем встречи между Новаком Джоковичем и Джеком Дрэйпером.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше